Песков заявил, что Путин и Мирзиёев общались до трёх часов ночи
- РИА Новости
«Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных проговоров... Я знаю, что они (лидеры стран. — RT) вчера где-то часов до трёх утра общались вдвоём», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
По словам Пескова, лидер Узбекистана пригласил Путина к себе домой, что говорит об «абсолютно доверительном общении и настоящей личной дружбе».
26 мая Путин прибыл в Ташкент с визитом.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о возможности нарастить двусторонний товарооборот между странами до $20 млрд.