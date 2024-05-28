Песков заявил, что Путин и Мирзиёев общались до трёх часов ночи

Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан стал трёхдневным из-за обширной повестки дня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных проговоров... Я знаю, что они (лидеры стран. — RT) вчера где-то часов до трёх утра общались вдвоём», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, лидер Узбекистана пригласил Путина к себе домой, что говорит об «абсолютно доверительном общении и настоящей личной дружбе».

26 мая Путин прибыл в Ташкент с визитом.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о возможности нарастить двусторонний товарооборот между странами до $20 млрд.