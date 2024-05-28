МО России: Пентагон продолжает разработку новых химических боеприпасов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американские военные продолжают свою деятельность по разработке новых химических боеприпасов нелетального действия.

Об этом он заявил во время выступления на брифинге.

«По имеющейся информации, Пентагон продолжает разработку новых и модернизацию имеющихся химических боеприпасов нелетального действия и других систем применения химического оружия», — приводится его заявление в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что речь, в частности, идёт о 120-мм минах, 155-мм артиллерийских и 120-мм танковых выстрелах.

По словам Кириллова, на закупку соответствующих снарядов выделяется не менее $10 млн ежегодно.