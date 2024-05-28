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МО России: Пентагон продолжает разработку новых химических боеприпасов

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американские военные продолжают свою деятельность по разработке новых химических боеприпасов нелетального действия.
МО России: Пентагон продолжает разработку новых химических боеприпасов
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил во время выступления на брифинге.

«По имеющейся информации, Пентагон продолжает разработку новых и модернизацию имеющихся химических боеприпасов нелетального действия и других систем применения химического оружия», — приводится его заявление в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что речь, в частности, идёт о 120-мм минах, 155-мм артиллерийских и 120-мм танковых выстрелах.

По словам Кириллова, на закупку соответствующих снарядов выделяется не менее $10 млн ежегодно.

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