МО России: Пентагон продолжает разработку новых химических боеприпасов
- Gettyimages.ru
Об этом он заявил во время выступления на брифинге.
«По имеющейся информации, Пентагон продолжает разработку новых и модернизацию имеющихся химических боеприпасов нелетального действия и других систем применения химического оружия», — приводится его заявление в Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что речь, в частности, идёт о 120-мм минах, 155-мм артиллерийских и 120-мм танковых выстрелах.
По словам Кириллова, на закупку соответствующих снарядов выделяется не менее $10 млн ежегодно.