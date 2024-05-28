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Президент Боливии: БРИКС предоставляет большие возможности для его членов

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Президент Боливии Луис Арсе заявил, что БРИКС предоставляет большие возможности для его членов.
Президент Боливии: БРИКС предоставляет большие возможности для его членов
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastián Vivallo Oñate/Agencia Makro

«БРИКС — это пространство, в котором открываются огромные возможности для торговли, доступа к финансовым ресурсам и ускорения нашего социально-экономического развития, что ведёт нас в новое будущее», — цитирует его TeleSur.

Вместе с этим он отметил важность следования Боливией по многоплярному, суверенному, антигегемонистскому пути.

Также глава латиноамериканской страны отметил, что государство испытывает «определённые трудности с доступом к доллару», однако это не означает, что в стране наблюдается структурный экономический кризис.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира.

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