Латвия вложит свыше €20 млн на развитие «армии дронов»

Латвия в 2024 году вложит более €20 млн в развитие «армии дронов», заявил глава Минобороны республики Андрис Спрудс.

«В этом году мы инвестируем €20 млн в развитие «армии дронов» вооружённых сил, чтобы улучшить возможности наших беспилотников», — сообщил он.

Кроме того, по словам министра, ещё более €10 млн предполагается выделить производителям дронов, а в июне ведомство планирует открыть мобильный тренировочно-испытательный полигон для летательных аппаратов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил Польше создать региональный логистический центр для производства и закупок боеприпасов.

В Польше и Прибалтике заявили, что хотят объединить укрепления на границе с Россией.