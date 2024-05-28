Латвия вложит свыше €20 млн на развитие «армии дронов»
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«В этом году мы инвестируем €20 млн в развитие «армии дронов» вооружённых сил, чтобы улучшить возможности наших беспилотников», — сообщил он.
Кроме того, по словам министра, ещё более €10 млн предполагается выделить производителям дронов, а в июне ведомство планирует открыть мобильный тренировочно-испытательный полигон для летательных аппаратов.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил Польше создать региональный логистический центр для производства и закупок боеприпасов.
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