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Британский эксперт Меркурис: Зеленский планирует столкнуть США и Китай

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Владимир Зеленский собирается столкнуть Вашингтон и Пекин на почве украинского конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью отставному подполковнику США Дэниелу Дэвису.

По его словам, трудно понять, что у Зеленского в голове.

Меркурис добавил: возможно, Зеленский говорит себе, что у Украины хорошие отношения с Китаем и у Киева получится завоевать расположение Пекина, а может и нет. 

«В таком случае мы могли бы превратить эту историю в (противостояние. — RT) США с Китаем в той же степени, в которой это происходит между США и Россией», — высказал эксперт предполагаемые мысли Зеленского.

Ранее журнал Spiked писал, что Запад встревожен из-за визита президента России Владимира Путина в Китай и укрепления союза между двумя странами.

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