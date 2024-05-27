Британский эксперт Меркурис: Зеленский планирует столкнуть США и Китай

Владимир Зеленский собирается столкнуть Вашингтон и Пекин на почве украинского конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью отставному подполковнику США Дэниелу Дэвису.

По его словам, трудно понять, что у Зеленского в голове.

Меркурис добавил: возможно, Зеленский говорит себе, что у Украины хорошие отношения с Китаем и у Киева получится завоевать расположение Пекина, а может и нет.

«В таком случае мы могли бы превратить эту историю в (противостояние. — RT) США с Китаем в той же степени, в которой это происходит между США и Россией», — высказал эксперт предполагаемые мысли Зеленского.

Ранее журнал Spiked писал, что Запад встревожен из-за визита президента России Владимира Путина в Китай и укрепления союза между двумя странами.