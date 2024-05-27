Премьер Нидерландов Рютте призвал Израиль срочно прекратить операцию в Рафахе

Нидерланды призвали Израиль срочно выполнить постановление Международного суда ООН и прекратить военную операцию в Рафахе.

Об этом сообщил премьер Нидерландов Марк Рютте в соцсети X.

«Нидерланды призывают Израиль в срочном порядке выполнить постановление Международного суда ООН», — написал он.

По словам Рютте, «ужасающие кадры» последствий удара ЦАХАЛ по лагерю перемещённых лиц в окрестностях Рафаха подчёркивают необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, удерживаемых в анклаве.

Ранее Минздрав Газы сообщил, что не менее 35 палестинцев скончались после того, как ВВС Израиля нанесли удары по лагерю беженцев в Рафахе.

Ведомство также заявило, что число погибших в результате ударов армии Израиля по территории сектора Газа достигло почти 36 тыс.