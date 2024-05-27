RT в Telegram
Подпишись

Логвинов: антироссийский курс Брюсселя — это всерьёз и надолго

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что антироссийский курс Брюсселя — это всерьёз и надолго.
Логвинов: антироссийский курс Брюсселя — это всерьёз и надолго
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, новый санкционный режим носит бессрочный и безграничный характер.

«Это свидетельствует о том, что антироссийский курс Брюсселя — всерьёз и надолго», — сказал Логвинов.

27 мая Европейский союз опубликовал утверждённый ранее министрами новый режим санкций против России, который связан с якобы нарушением «прав человека».

Еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Йоурова заявила, что Евросоюз продолжает разрабатывать новые санкции против России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить