Логвинов: антироссийский курс Брюсселя — это всерьёз и надолго
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, новый санкционный режим носит бессрочный и безграничный характер.
«Это свидетельствует о том, что антироссийский курс Брюсселя — всерьёз и надолго», — сказал Логвинов.
27 мая Европейский союз опубликовал утверждённый ранее министрами новый режим санкций против России, который связан с якобы нарушением «прав человека».
Еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Йоурова заявила, что Евросоюз продолжает разрабатывать новые санкции против России и Белоруссии.