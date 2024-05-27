Логвинов: антироссийский курс Брюсселя — это всерьёз и надолго

Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что антироссийский курс Брюсселя — это всерьёз и надолго.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, новый санкционный режим носит бессрочный и безграничный характер.

«Это свидетельствует о том, что антироссийский курс Брюсселя — всерьёз и надолго», — сказал Логвинов.

27 мая Европейский союз опубликовал утверждённый ранее министрами новый режим санкций против России, который связан с якобы нарушением «прав человека».

Еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Йоурова заявила, что Евросоюз продолжает разрабатывать новые санкции против России и Белоруссии.