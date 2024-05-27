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Премьер Израиля Нетаньяху назвал авиаудар в Рафахе трагическим инцидентом

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал трагическим инцидентом авиаудар в Рафахе рядом с палаточным лагерем с перемещёнными палестинцами.
Премьер Израиля Нетаньяху назвал авиаудар в Рафахе трагическим инцидентом
  • AP

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 12-й канал телевидения Израиля.

По его словам, в Рафах Израиль эвакуировал 1 млн не вовлечённых в войну жителей и, несмотря на все усилия, случился «трагический инцидент».

Нетаньяху добавил, что для израильской стороны каждый убитый непричастный к боевым действиям человек — трагедия, а для ХАМАС — стратегия.

По результатам расследования будут сделаны необходимые выводы, добавил он.

Ранее Минздрав Газы сообщил, что не менее 35 палестинцев скончались после того, как ВВС Израиля нанесли удары по лагерю беженцев в Рафахе.

Ведомство также заявило, что число погибших в результате ударов армии Израиля по территории сектора Газа почти достигло 36 тыс.

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