Премьер Израиля Нетаньяху назвал авиаудар в Рафахе трагическим инцидентом

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал трагическим инцидентом авиаудар в Рафахе рядом с палаточным лагерем с перемещёнными палестинцами.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 12-й канал телевидения Израиля.

По его словам, в Рафах Израиль эвакуировал 1 млн не вовлечённых в войну жителей и, несмотря на все усилия, случился «трагический инцидент».

Нетаньяху добавил, что для израильской стороны каждый убитый непричастный к боевым действиям человек — трагедия, а для ХАМАС — стратегия.

По результатам расследования будут сделаны необходимые выводы, добавил он.

Ранее Минздрав Газы сообщил, что не менее 35 палестинцев скончались после того, как ВВС Израиля нанесли удары по лагерю беженцев в Рафахе.

Ведомство также заявило, что число погибших в результате ударов армии Израиля по территории сектора Газа почти достигло 36 тыс.