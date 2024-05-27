Россия и Узбекистан заявили о важности сохранения памяти об Отечественной войне

Москва и Ташкент подчеркнули важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и недопустимость попыток искажения оценок её итогов.

Об этом сказано в заявлении российского лидера Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Оно опубликовано на сайте Кремля.

«Стороны уделят особое внимание подготовке к достойной встрече в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказано в заявлении.

Путин и Мирзиёев при этом подчеркнули важность сохранения памяти о совместной борьбе против нацизма, фашизма и милитаризма в годы Второй мировой войны и недопустимость попыток искажения нравственных и правовых оценок её итогов.

26 мая российский лидер возложил венок к Монументу независимости в Ташкенте.