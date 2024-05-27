Орбан: на Украине могут реализоваться худшие сценарии с ядерным оружием
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Об этом Орбан рассказал в интервью YouTube-каналу Patrióta, передаёт РИА Новости.
По его словам, политики в Европе считают, что ядерное оружие является тактическим инструментом сдерживания, а не вооружением, которое действительно стоит использовать.
«То, о чём они не думают в начале войны, всё равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии», — заявил при этом премьер-министр Венгрии.
Ранее Орбан высказал мнение, что Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине.