Орбан: на Украине могут реализоваться худшие сценарии с ядерным оружием

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что европейские политики рассматривают ядерное оружие как средство сдерживания, однако на Украине могут развернуться худшие сценарии.

Об этом Орбан рассказал в интервью YouTube-каналу Patrióta, передаёт РИА Новости.

По его словам, политики в Европе считают, что ядерное оружие является тактическим инструментом сдерживания, а не вооружением, которое действительно стоит использовать.

«То, о чём они не думают в начале войны, всё равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии», — заявил при этом премьер-министр Венгрии.

Ранее Орбан высказал мнение, что Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине.