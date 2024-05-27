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Орбан: на Украине могут реализоваться худшие сценарии с ядерным оружием

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что европейские политики рассматривают ядерное оружие как средство сдерживания, однако на Украине могут развернуться худшие сценарии.
Орбан: на Украине могут реализоваться худшие сценарии с ядерным оружием
  • globallookpress.com
  • © Zhao Dingzhe/XinHua

Об этом Орбан рассказал в интервью YouTube-каналу Patrióta, передаёт РИА Новости

По его словам, политики в Европе считают, что ядерное оружие является тактическим инструментом сдерживания, а не вооружением, которое действительно стоит использовать. 

«То, о чём они не думают в начале войны, всё равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии», — заявил при этом премьер-министр Венгрии. 

Ранее Орбан высказал мнение, что Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине.

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