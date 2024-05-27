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РИА Новости: власти Люксембурга намерены соблюдать санкции ЕС против Фридмана

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Люксембург намерен соблюдать санкции Евросоюза против российского бизнесмена Михаила Фридмана, «несмотря ни на что». Об этом заявил представитель правительства страны.
РИА Новости: власти Люксембурга намерены соблюдать санкции ЕС против Фридмана
  • РИА Новости

Его слова передаёт РИА Новости.

Представитель правительства отметил, что власти Люксембурга «в курсе» запроса Фридмана.

«В настоящее время нет каких-либо судебных разбирательств по данному вопросу», — добавил он. 

Ранее сообщалось, что Фридман потребует от Люксембурга выплатить ему компенсации за «экспроприированные» страной активы. Речь идёт о $15,8 млрд. 

В случае отказа бизнесмен намерен обратиться в международный арбитраж. 

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