РИА Новости: власти Люксембурга намерены соблюдать санкции ЕС против Фридмана

Люксембург намерен соблюдать санкции Евросоюза против российского бизнесмена Михаила Фридмана, «несмотря ни на что». Об этом заявил представитель правительства страны.

РИА Новости

Его слова передаёт РИА Новости. Представитель правительства отметил, что власти Люксембурга «в курсе» запроса Фридмана. «В настоящее время нет каких-либо судебных разбирательств по данному вопросу», — добавил он. Ранее сообщалось, что Фридман потребует от Люксембурга выплатить ему компенсации за «экспроприированные» страной активы. Речь идёт о $15,8 млрд. В случае отказа бизнесмен намерен обратиться в международный арбитраж.