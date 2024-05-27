РИА Новости: власти Люксембурга намерены соблюдать санкции ЕС против Фридмана
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Его слова передаёт РИА Новости.
Представитель правительства отметил, что власти Люксембурга «в курсе» запроса Фридмана.
«В настоящее время нет каких-либо судебных разбирательств по данному вопросу», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Фридман потребует от Люксембурга выплатить ему компенсации за «экспроприированные» страной активы. Речь идёт о $15,8 млрд.
В случае отказа бизнесмен намерен обратиться в международный арбитраж.