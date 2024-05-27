МИД Венесуэлы: убийства в Рафахе происходят при попустительстве США
Так считает глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, пишет ТАСС.
«Геноцид продолжается на глазах всего международного сообщества. Мы видим женщин и детей, убитых по приказу Израиля при попустительстве империализма США», — заявил Хиль.
Дипломат отметил, что все, кто совершают преступления против человечности, должны быть преданы суду и понести наказание.
Ранее стало известно о том, что более 30 человек погибли в Рафахе в результате атаки ЦАХАЛ.