Минобороны России заявило о готовности помочь Армении в связи с наводнением

Минобороны России заявило, что в связи с наводнением в Армении готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Республике Армения из-за сильных ливней с грозами, Министерство обороны Российской Федерации готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командованию 102-й российской военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники.

Ранее МЧС России предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводков.