Минобороны России заявило о готовности помочь Армении в связи с наводнением
«В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Республике Армения из-за сильных ливней с грозами, Министерство обороны Российской Федерации готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что командованию 102-й российской военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники.
Ранее МЧС России предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводков.