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В Буркина-Фасо прошёл гала-вечер бокса между российскими и африканскими спортсменами

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В целях укрепления международного сотрудничества в столице республики Буркина-Фасо Уагагадугу прошёл гала-вечер бокса между российскими и африканскими спортсменами.
В Буркина-Фасо прошёл гала-вечер бокса между российскими и африканскими спортсменами
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Российский боксёр Супхан Гурбанов побеждает Сану Умара, Семён Багдасарян проигрывает Сану К. Раймонду, Шахобжон Шукуров побеждает Баду Инусса, Магомед-Салам Рабаданов проигрывает Хамеду Бассолет.

«Это было потрясающее зрелище. Встреча боксёров такого уровня всегда проходит непросто. От нас шли серьёзные спортсмены, мастера спорта, но и нельзя недооценивать африканских ребят — у них бокс в крови», — заявил писатель и промоутер Игорь Молотов.

Молотов назвал это мероприятие важным шагом в укреплении отношений между двумя странами.

Организаторами турнира выступили Африканская инициатива и Федерация бокса Буркина-Фасо при поддержке Федерации бокса России.

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