Во Франции задержали мужчину, ранившего четверых человек ножом в метро

Во Франции задержали мужчину, совершившего нападение с ножом на людей в метрополитене Лиона. Ранены четыре человека.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Рона.

Как сказано в материале, нападение произошло на станции «Жан-Жорес».

Отмечается, что двое человек, получивших ранения, находятся в критическом состоянии. Ещё двое получили менее серьёзные травмы.

Мужчина был вскоре задержан.

Ранее Преображенский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу уроженцу Афганистана, которого подозревают в нападении с ножом на девушку.