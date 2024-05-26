Во Франции задержали мужчину, ранившего четверых человек ножом в метро
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Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Рона.
Как сказано в материале, нападение произошло на станции «Жан-Жорес».
Отмечается, что двое человек, получивших ранения, находятся в критическом состоянии. Ещё двое получили менее серьёзные травмы.
Мужчина был вскоре задержан.
Ранее Преображенский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу уроженцу Афганистана, которого подозревают в нападении с ножом на девушку.