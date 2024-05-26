RT в Telegram
Подпишись

Во Франции задержали мужчину, ранившего четверых человек ножом в метро

Короткая ссылка
Во Франции задержали мужчину, совершившего нападение с ножом на людей в метрополитене Лиона. Ранены четыре человека.
Во Франции задержали мужчину, ранившего четверых человек ножом в метро
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру департамента Рона.

Как сказано в материале, нападение произошло на станции «Жан-Жорес».

Отмечается, что двое человек, получивших ранения, находятся в критическом состоянии. Ещё двое получили менее серьёзные травмы.

Мужчина был вскоре задержан.

Ранее Преображенский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу уроженцу Афганистана, которого подозревают в нападении с ножом на девушку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить