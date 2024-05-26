Антонов — о выпадах Байдена в адрес Путина: оскорбляет весь российский народ

Глава Белого дома Джо Байден выпадами в адрес президента России Владимира Путина оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплочённость вокруг главы государства. Такой точкой зрения поделился посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, которые приводит пресс-служба российского диппредставительства, словесное хамство и попытки самоутвердиться за счёт имиджа Путина отражают злобу США из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах».

«Местным правящим кругам пора смириться с тем, что мы продолжим проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах», — сказал посол.

Ранее стало известно, что американский лидер позволил себе очередное оскорбительное высказывание в адрес Путина.