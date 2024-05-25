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Столтенберг: НАТО не знает, когда Украина вступит в альянс

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Страны — участницы Североатлантического альянса на текущий момент не знают, когда Украина сможет вступить в альянс.

Об этом в интервью британскому изданию The Economist заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я не могу точно сказать, когда Украина станет членом НАТО. Но мы помогаем Украине прийти к ситуации, когда будут созданы условия для этого», — сказал он, добавив, что в НАТО нет единого мнения по этому вопросу.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО не планирует на саммите в июле приглашать Украину в альянс.

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