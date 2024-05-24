Испанский министр назвала Хавьера Милея «гиеной, которая над всеми смеётся»

Министр по равноправию Испании Ана Редондо Гарсия назвала президента Аргентины Хавьера Милея «гиеной, которая над всеми смеётся». Так она отреагировала на песню Милея, в которой он называл себя львом.

Об этом сообщает La Sexta.

«Знаете, что я думаю? Не о льве, это гиена, которая смеётся над всеми нами, над бедными людьми, над теми, кому не хватает социальной справедливости», — сказала испанский министр.

Это не первый случай оскорбительных высказываний между политиками Испании и Аргентины, отношения двух стран переживают дипломатический кризис, в частности Испания окончательно отозвала своего посла в Буэнос-Айресе.

Президент Аргентины перед этим заявил, что премьер-министр Испании Педро Санчес — «некомпетентный лжец и трус», после того как Мадрид отозвал своего посла в Буэнос-Айресе из-за предыдущих высказываний главы государства.