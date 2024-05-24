Испанский министр назвала Хавьера Милея «гиеной, которая над всеми смеётся»
Об этом сообщает La Sexta.
«Знаете, что я думаю? Не о льве, это гиена, которая смеётся над всеми нами, над бедными людьми, над теми, кому не хватает социальной справедливости», — сказала испанский министр.
Это не первый случай оскорбительных высказываний между политиками Испании и Аргентины, отношения двух стран переживают дипломатический кризис, в частности Испания окончательно отозвала своего посла в Буэнос-Айресе.
Президент Аргентины перед этим заявил, что премьер-министр Испании Педро Санчес — «некомпетентный лжец и трус», после того как Мадрид отозвал своего посла в Буэнос-Айресе из-за предыдущих высказываний главы государства.