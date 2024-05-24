RT в Telegram
Подпишись

Испанский министр назвала Хавьера Милея «гиеной, которая над всеми смеётся»

Короткая ссылка
Министр по равноправию Испании Ана Редондо Гарсия назвала президента Аргентины Хавьера Милея «гиеной, которая над всеми смеётся». Так она отреагировала на песню Милея, в которой он называл себя львом.

Об этом сообщает La Sexta.

«Знаете, что я думаю? Не о льве, это гиена, которая смеётся над всеми нами, над бедными людьми, над теми, кому не хватает социальной справедливости», — сказала испанский министр.

Это не первый случай оскорбительных высказываний между политиками Испании и Аргентины, отношения двух стран переживают дипломатический кризис, в частности Испания окончательно отозвала своего посла в Буэнос-Айресе.

Президент Аргентины перед этим заявил, что премьер-министр Испании Педро Санчес — «некомпетентный лжец и трус», после того как Мадрид отозвал своего посла в Буэнос-Айресе из-за предыдущих высказываний главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить