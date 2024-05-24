Гражданина Украины арестовали в Польше за кражу картины XVII века
- Gettyimages.ru
Злоумышленник арестован на три месяца, передаёт Polsat.
Как отмечается, он был задержан польскими пограничниками в Кракове. У гражданина Украины изъяли картину «Елиезер и Ребекка у колодца».
По версии следствия, он привёз полотно в Польшу, чтобы продать его. Мужчине грозит наказание в виде десяти лет тюремного заключения.
Картину Линсена похитили в 2005 году из музея Westfries в Нидерландах. Вместе с ней были украдены и другие ценные предметы общей стоимостью €10 млн. Многие из них до сих пор не найдены, отмечает портал.
Ранее сообщалось о задержании граждан Украины, которые пытались нелегально пересечь границу Молдавии.