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Гражданина Украины арестовали в Польше за кражу картины XVII века

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Польские правоохранители задержали гражданина Украины, у которого обнаружили украденное из музея полотно голландского художника XVII века Яна Линсена.
Гражданина Украины арестовали в Польше за кражу картины XVII века
  • Gettyimages.ru

Злоумышленник арестован на три месяца, передаёт Polsat

Как отмечается, он был задержан польскими пограничниками в Кракове. У гражданина Украины изъяли картину «Елиезер и Ребекка у колодца».

По версии следствия, он привёз полотно в Польшу, чтобы продать его. Мужчине грозит наказание в виде десяти лет тюремного заключения.

Картину Линсена похитили в 2005 году из музея Westfries в Нидерландах. Вместе с ней были украдены и другие ценные предметы общей стоимостью €10 млн. Многие из них до сих пор не найдены, отмечает портал. 

Ранее сообщалось о задержании граждан Украины, которые пытались нелегально пересечь границу Молдавии. 

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