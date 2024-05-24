В Британии полиция задержала 16 человек на пропалестинской акции студентов
- Gettyimages.ru
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление полиции британского региона Темз-Вэлли.
«Офицеры прибыли на Веллингтон-сквер... после сообщений о том, что протестующие получили доступ к частному офису в одном из зданий. После этого 16 человек были задержаны по подозрению в незаконном проникновении с отягчающими обстоятельствами», — отмечается в сообщении.
Уточнятся, что участвующие в демонстрации около площади Веллингтона пытались помешать вывозу задержанных, однако на этом этапе задержаний произведено не было.
Ранее сообщалось, что выступление главы Госдепа США Энтони Блинкена на слушаниях в конгрессе прервали протестующие против войны в секторе Газа.