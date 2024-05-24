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В Британии полиция задержала 16 человек на пропалестинской акции студентов

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Британская полиция задержала 16 человек на акции в поддержку Палестины студентов Оксфорда. Причиной задержания стало проникновение в административное здание учреждения.
В Британии полиция задержала 16 человек на пропалестинской акции студентов
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление полиции британского региона Темз-Вэлли.

«Офицеры прибыли на Веллингтон-сквер... после сообщений о том, что протестующие получили доступ к частному офису в одном из зданий. После этого 16 человек были задержаны по подозрению в незаконном проникновении с отягчающими обстоятельствами», — отмечается в сообщении.

Уточнятся, что участвующие в демонстрации около площади Веллингтона пытались помешать вывозу задержанных, однако на этом этапе задержаний произведено не было.

Ранее сообщалось, что выступление главы Госдепа США Энтони Блинкена на слушаниях в конгрессе прервали протестующие против войны в секторе Газа.

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