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Посольство Бахрейна: король аль-Халифа считает Путина другом

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Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа считает российского лидера Владимира Путина своим другом.
Посольство Бахрейна: король аль-Халифа считает Путина другом
  • AP
  • © Sergei Guneyev, Sputnik

Об этом заявили в беседе с ТАСС представители посольства Бахрейна в России.

«Его величество король Хамад обсудил со своим другом президентом Путиным ряд региональных и международных вопросов», — сказали дипломаты о встрече глав государств.

В ходе визита монарх подчеркнул, что его страна намерена развивать сотрудничество с Россией «во всех областях и на всех уровнях», добавили послы.

Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казани.

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