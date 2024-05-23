Посольство Бахрейна: король аль-Халифа считает Путина другом
- AP
- © Sergei Guneyev, Sputnik
Об этом заявили в беседе с ТАСС представители посольства Бахрейна в России.
«Его величество король Хамад обсудил со своим другом президентом Путиным ряд региональных и международных вопросов», — сказали дипломаты о встрече глав государств.
В ходе визита монарх подчеркнул, что его страна намерена развивать сотрудничество с Россией «во всех областях и на всех уровнях», добавили послы.
Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казани.