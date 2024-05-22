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SCMP: мужчина с ножом атаковал посетителей ТЦ в Гонконге, четыре человека ранены

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Четверо посетителей торгового центра в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого кухонным ножом.
SCMP: мужчина с ножом атаковал посетителей ТЦ в Гонконге, четыре человека ранены
  • Gettyimages.ru

По данным South China Morning Post, инцидент произошёл в одной из закусочных, расположенных в ТЦ Shui Chuen O Plaza на севере города.

Первой от рук нападавшего пострадала женщина-кассир. Затем мужчина переключился на подоспевших ей на помощь сотрудников и посетителей, которым в конечном итоге удалось задержать злоумышленника. Его передали правоохранителям.

В начале мая сообщалось о нападении на больницу в китайской провинции Юньнань, в результате которого погибли два человека, ещё 21 получил ранения.

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