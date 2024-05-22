Во Франции сенат начинает рассмотрение законопроекта об иноагентах

Во Франции 22 мая в сенате начнётся рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Он подразумевает создание реестра для них.

На рассмотрение сената выдвинут ряд мер по борьбе с иностранным влиянием на национальном уровне, таких как создание «национального реестра влияния», замораживание финансовых активов предприятий и частных лиц, расширенный алгоритмический надзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

В марте, как писала газета Le Monde, Нацсобрание Франции одобрило законопроект, который подразумевает предотвращение иностранного вмешательства в стране.

Отмечается, что иностранные граждане, которые занимаются «лоббированием, коммуникацией или деятельностью по сбору средств», обязаны регистрироваться в специальном реестре.