Во Франции сенат начинает рассмотрение законопроекта об иноагентах
- РИА Новости
На рассмотрение сената выдвинут ряд мер по борьбе с иностранным влиянием на национальном уровне, таких как создание «национального реестра влияния», замораживание финансовых активов предприятий и частных лиц, расширенный алгоритмический надзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
В марте, как писала газета Le Monde, Нацсобрание Франции одобрило законопроект, который подразумевает предотвращение иностранного вмешательства в стране.
Отмечается, что иностранные граждане, которые занимаются «лоббированием, коммуникацией или деятельностью по сбору средств», обязаны регистрироваться в специальном реестре.