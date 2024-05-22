Член ОП Данюк: США внутри СБ ООН будут голосовать против признания Палестины

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал признание Палестины как государства рядом стран Европы.

Собеседник RT считает, что страны идут на этот шаг, чтобы максимально дистанцироваться от того, что делает Израиль в зоне военной операции в секторе Газа.

По мнению Данюка, Палестинское государство, наделённое всеми правами, не будет создано, пока «США внутри Совета Безопасности ООН будут голосовать против».

«А они будут против, несмотря на то, что отношения с Израилем у них сейчас не самые лучшие», — объяснил эксперт.

Ранее о признании государственности Палестины объявили Норвегия и Ирландия, а также в Испании заявили, что страна признает Палестину в качестве государства 28 мая.