Король Бахрейна 22 мая приедет в Россию для переговоров
- AP
Об этом информирует госагентство BNA.
Отмечается, что Хамад бен Иса аль-Халифа, председатель нынешней сессии общеарабского саммита, прибудет в Москву, чтобы провести переговоры, посвящённые двустороннему сотрудничеству и развитию текущей региональной и международной ситуации.
Как сказано в материале, король приедет по приглашению российского лидера Владимира Путина.
Ранее Хамад бен Иса аль-Халифа заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией во время нового срока Путина на посту главы государства.