Король Бахрейна 22 мая приедет в Россию для переговоров

Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа посетит Россию 22 мая.

Об этом информирует госагентство BNA.

Отмечается, что Хамад бен Иса аль-Халифа, председатель нынешней сессии общеарабского саммита, прибудет в Москву, чтобы провести переговоры, посвящённые двустороннему сотрудничеству и развитию текущей региональной и международной ситуации.

Как сказано в материале, король приедет по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Ранее Хамад бен Иса аль-Халифа заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией во время нового срока Путина на посту главы государства.