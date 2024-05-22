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Король Бахрейна 22 мая приедет в Россию для переговоров

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Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа посетит Россию 22 мая.
Король Бахрейна 22 мая приедет в Россию для переговоров
  • AP

Об этом информирует госагентство BNA.

Отмечается, что Хамад бен Иса аль-Халифа, председатель нынешней сессии общеарабского саммита, прибудет в Москву, чтобы провести переговоры, посвящённые двустороннему сотрудничеству и развитию текущей региональной и международной ситуации.

Как сказано в материале, король приедет по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Ранее Хамад бен Иса аль-Халифа заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией во время нового срока Путина на посту главы государства.

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