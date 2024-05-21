Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США перебросили в Великобританию стратегические бомбардировщики B-52.

Как сообщает РИА Новости, об этом он рассказал на брифинге для СМИ.

«Четыре B-52 Stratofortress ВВС США... приступили к плановому развёртыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США на этой неделе», — сообщил Райдер.

Вместе с этим агентство указывает, что в опубликованном ранее пресс-релизе командования ВВС США в Европе и Африке говорится, что на авиабазу в Великобритании прибыли два бомбардировщика.