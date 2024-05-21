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В албанской столице митингующие забросали офис мэра «коктейлями Молотова»

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В ходе протестов в Тиране митингующие потребовали отставки мэра албанской столицы Эриона Велиайя и забросали его офис «коктейлями Молотова».
В албанской столице митингующие забросали офис мэра «коктейлями Молотова»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом пишет Albanian daily news.

Отмечается, что недовольство местных жителей вызвано коррупционными скандалами в руководстве муниципалитета.

Сообщается о попытках прорваться в здание офиса силой.

«Они развалили металлическое ограждение перед зданием администрации муниципалитета, но были остановлены полицией», — передаёт портал.

Ранее неизвестные бросили «коктейль Молотова» в синагогу в Варшаве.

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