В албанской столице митингующие забросали офис мэра «коктейлями Молотова»

В ходе протестов в Тиране митингующие потребовали отставки мэра албанской столицы Эриона Велиайя и забросали его офис «коктейлями Молотова».

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Об этом пишет Albanian daily news. Отмечается, что недовольство местных жителей вызвано коррупционными скандалами в руководстве муниципалитета. Сообщается о попытках прорваться в здание офиса силой. «Они развалили металлическое ограждение перед зданием администрации муниципалитета, но были остановлены полицией», — передаёт портал. Ранее неизвестные бросили «коктейль Молотова» в синагогу в Варшаве.