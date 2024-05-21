В албанской столице митингующие забросали офис мэра «коктейлями Молотова»
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Об этом пишет Albanian daily news.
Отмечается, что недовольство местных жителей вызвано коррупционными скандалами в руководстве муниципалитета.
Сообщается о попытках прорваться в здание офиса силой.
«Они развалили металлическое ограждение перед зданием администрации муниципалитета, но были остановлены полицией», — передаёт портал.
Ранее неизвестные бросили «коктейль Молотова» в синагогу в Варшаве.