МИД Британии не исключил принятия новых мер по российским активам

Лондон допускает принятие новых мер по отношению к замороженным российским активам после использования доходов от них для поддержки Киева.

Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе выступления в палате лордов британского парламента.

«Мы не исключаем возможность принятия новых мер, которые коснутся непосредственно самих активов», — приводит слова Кэмерона ТАСС.

Ранее Совет Евросоюза утвердил решение, которое позволит использовать доходы от замороженных активов России для оказания военной помощи украинской армии.