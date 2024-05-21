МИД Британии не исключил принятия новых мер по российским активам
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Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе выступления в палате лордов британского парламента.
«Мы не исключаем возможность принятия новых мер, которые коснутся непосредственно самих активов», — приводит слова Кэмерона ТАСС.
Ранее Совет Евросоюза утвердил решение, которое позволит использовать доходы от замороженных активов России для оказания военной помощи украинской армии.