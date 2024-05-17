В Пентагоне заявили, что Россия будет представлять угрозу для НАТО после СВО

Генерал США, верховный главнокомандующий Объединёнными ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что Россия после завершения спецоперации будет представлять угрозу для альянса.

Соответствующее заявление офицер сделал во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете*, пишет ТАСС.

«Россия будет представлять долгосрочную угрозу для альянса. У нас будет большая проблема с Россией в течение многих лет», — сказал американский генерал.

Свою точку зрения верховный главнокомандующий объяснил тем, что Россия будет наращивать численность своей армии, а также промышленное производство и после конфликта на Украине.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого вооружённого столкновения с Россией.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.