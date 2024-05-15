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Такер Карлсон назвал Путина более впечатляющим в сравнении с Байденом

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин произвёл на него сильное впечатление.

«Он интересный, умный, впечатляющий человек. Знаете, в некоторых смыслах явно гораздо более впечатляющий, чем Джо Байден», — цитирует Карлсона РИА Новости.

Журналист подчеркнул, что не занимает чью-либо сторону, а просто хочет донести до зрителей, какой на самом деле Владимир Путин.

Ранее Карлсон опубликовал на своём сайте новое интервью — с переехавшей в Россию экс-помощницей президента США Джо Байдена и сотрудницей RT Тарой Рид.

Рид рассказала о преследовании в США и русофобии среди американских элит.

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