Markiza: президент Словакии Чапутова подтвердила задержание напавшего на Фицо
- AFP
Эти данные, как сообщил ТАСС со ссылкой на словацкий телеканал Markiza, подтвердила глава республики Зузана Чапутова.
По информации вещателя, президент Словакии призвала сограждан воздержаться от поспешных выводов в связи с произошедшим, а также дождаться заключения полиции, которая возбудила уголовное дело.
Ранее издание Denník N сообщило, что покушение на Фицо совершил 71-летний житель города Левице. По данным Aktuality, его задержали.