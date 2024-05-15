RT в Telegram
Подпишись

Markiza: президент Словакии Чапутова подтвердила задержание напавшего на Фицо

Короткая ссылка
Информация о задержании сотрудниками полиции мужчины, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, соответствует действительности.
Markiza: президент Словакии Чапутова подтвердила задержание напавшего на Фицо
  • AFP

Эти данные, как сообщил ТАСС со ссылкой на словацкий телеканал Markiza, подтвердила глава республики Зузана Чапутова.

По информации вещателя, президент Словакии призвала сограждан воздержаться от поспешных выводов в связи с произошедшим, а также дождаться заключения полиции, которая возбудила уголовное дело.

Ранее издание Denník N сообщило, что покушение на Фицо совершил 71-летний житель города Левице. По данным Aktuality, его задержали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить