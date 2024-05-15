Markiza: президент Словакии Чапутова подтвердила задержание напавшего на Фицо

Информация о задержании сотрудниками полиции мужчины, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, соответствует действительности.

Эти данные, как сообщил ТАСС со ссылкой на словацкий телеканал Markiza, подтвердила глава республики Зузана Чапутова.

По информации вещателя, президент Словакии призвала сограждан воздержаться от поспешных выводов в связи с произошедшим, а также дождаться заключения полиции, которая возбудила уголовное дело.

Ранее издание Denník N сообщило, что покушение на Фицо совершил 71-летний житель города Левице. По данным Aktuality, его задержали.