В Совфеде высказались о предстоящем визите Путина в Китай

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов высказался о предстоящем визите президента Владимира Путина в Китай.

«Причин тут достаточно много как политического, так и протокольного характера. Во-первых, это жест вежливости в отношении стратегического партнёра и близкого соседа. Дело в том, что, как известно, первый визит главы государства после его вступления в должность — избрания или переизбрания — это так называемый государственный визит, а все остальные уже носят название официальных», — заявил Денисов в беседе с Парламентской газетой.

По его словам, политическая сторона вопроса тоже очевидна. Как отметил сенатор, и Россия для Китая, и Китай для России являются важными стратегическими партнёрами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью «Синьхуа», что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнёрства.