Генсек ООН призвал власти и общество в Грузии вести диалог
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти и общество Грузии вести диалог друг с другом и проявлять сдержанность.
- AFP
- © Giorgi ARJEVANIDZE
Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.
«Он призывает к сдержанности и диалогу между властями и гражданским обществом», — цитирует его ТАСС.
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении.
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