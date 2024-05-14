Генсек ООН призвал власти и общество в Грузии вести диалог

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти и общество Грузии вести диалог друг с другом и проявлять сдержанность.

AFP

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Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак. «Он призывает к сдержанности и диалогу между властями и гражданским обществом», — цитирует его ТАСС. 14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении.