РИА Новости: в Швейцарии живут более 8,5 тысячи военнообязанных украинцев

Швейцария приняла более 8,5 тыс. граждан Украины призывного возраста, Киев не обращался к местным властям с запросом об их возвращении.

Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель Государственного секретариата по миграции Швейцарии Магдалена Раст.

Она отметила, что эти цифры актуальны на конец марта 2024 года. В то время на территории Швейцарии находилось 8574 украинца в возрасте от 25 до 60 лет со статусом беженцев.

«До настоящего времени в Швейцарию не было направлено никаких конкретных запросов», — отметила собеседница агентства.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Осадчук пригрозил уклонистам блокировкой их банковских счетов.