РИА Новости: в Швейцарии живут более 8,5 тысячи военнообязанных украинцев
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Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель Государственного секретариата по миграции Швейцарии Магдалена Раст.
Она отметила, что эти цифры актуальны на конец марта 2024 года. В то время на территории Швейцарии находилось 8574 украинца в возрасте от 25 до 60 лет со статусом беженцев.
«До настоящего времени в Швейцарию не было направлено никаких конкретных запросов», — отметила собеседница агентства.
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