Белый дом: запрет на импорт урана позволит США устранить зависимость от России

Соединённые Штаты считают, что запрет на импорт урана из России позволит Вашингтону устранить зависимость от Москвы в сфере мирной ядерной энергетики.

Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как пишет ТАСС, по его словам, подписанный президентом США Джо Байденом закон укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны за счёт снижения, а в конечном счете устранения зависимости от России в сфере мирной ядерной энергетики.

Выделение одобренных Конгрессом по запросу американского лидера $2,72 млрд позволит создать мощности для обогащения урана на территории Соединённых Штатов.

14 мая Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете на импорт урана из России.