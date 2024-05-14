Белый дом: запрет на импорт урана позволит США устранить зависимость от России
Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Как пишет ТАСС, по его словам, подписанный президентом США Джо Байденом закон укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны за счёт снижения, а в конечном счете устранения зависимости от России в сфере мирной ядерной энергетики.
Выделение одобренных Конгрессом по запросу американского лидера $2,72 млрд позволит создать мощности для обогащения урана на территории Соединённых Штатов.
14 мая Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете на импорт урана из России.