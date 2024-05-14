RT в Telegram
Подпишись

Белый дом: запрет на импорт урана позволит США устранить зависимость от России

Короткая ссылка
Соединённые Штаты считают, что запрет на импорт урана из России позволит Вашингтону устранить зависимость от Москвы в сфере мирной ядерной энергетики.

Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как пишет ТАСС, по его словам, подписанный президентом США Джо Байденом закон укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны за счёт снижения, а в конечном счете устранения зависимости от России в сфере мирной ядерной энергетики.

Выделение одобренных Конгрессом по запросу американского лидера $2,72 млрд позволит создать мощности для обогащения урана на территории Соединённых Штатов.

14 мая Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете на импорт урана из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить