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В ТЦ Варшавы разгорелся сильный пожар

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В торговом центре в Варшаве разгорелся сильный пожар, жителям рекомендовали оставаться дома и закрыть окна.
В ТЦ Варшавы разгорелся сильный пожар
  • Gettyimages.ru
  • © Grand Warszawski

«Внимание! Пожар в торговом центре на улице Марывильской, д. 44 в Варшаве. Не приближайтесь к месту пожара. Если можете — останьтесь дома и закройте окна», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный центр безопасности.

Ранее пожар произошёл в административном здании атомной электростанции во французском департаменте Изер.

Накануне стало известно, что на свалке химических отходов в населённом пункте Семяновице-Слёнске Силезского воеводства Польши произошёл пожар.

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