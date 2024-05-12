В ТЦ Варшавы разгорелся сильный пожар
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«Внимание! Пожар в торговом центре на улице Марывильской, д. 44 в Варшаве. Не приближайтесь к месту пожара. Если можете — останьтесь дома и закройте окна», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный центр безопасности.
Ранее пожар произошёл в административном здании атомной электростанции во французском департаменте Изер.
Накануне стало известно, что на свалке химических отходов в населённом пункте Семяновице-Слёнске Силезского воеводства Польши произошёл пожар.