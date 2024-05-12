В ТЦ Варшавы разгорелся сильный пожар

В торговом центре в Варшаве разгорелся сильный пожар, жителям рекомендовали оставаться дома и закрыть окна.

«Внимание! Пожар в торговом центре на улице Марывильской, д. 44 в Варшаве. Не приближайтесь к месту пожара. Если можете — останьтесь дома и закройте окна», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный центр безопасности.

Ранее пожар произошёл в административном здании атомной электростанции во французском департаменте Изер.

Накануне стало известно, что на свалке химических отходов в населённом пункте Семяновице-Слёнске Силезского воеводства Польши произошёл пожар.