Сотрудники посольства России в Финляндии возложили цветы на советском кладбище

Сотрудники посольства России в Финляндии с семьями возложили цветы к мемориалам на советском гарнизонном кладбище в финском муниципалитете Киркконумми.

РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал российского диппредставительства. Возложение цветов состоялось в преддверии празднования 79-летия Дня Победы. Ранее в правительстве Крыма заявили о старте всероссийской акции «Георгиевская лента».