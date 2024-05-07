RT в Telegram
Подпишись

Сотрудники посольства России в Финляндии возложили цветы на советском кладбище

Короткая ссылка
Сотрудники посольства России в Финляндии с семьями возложили цветы к мемориалам на советском гарнизонном кладбище в финском муниципалитете Киркконумми.
Сотрудники посольства России в Финляндии возложили цветы на советском кладбище
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал российского диппредставительства.

Возложение цветов состоялось в преддверии празднования 79-летия Дня Победы.

Ранее в правительстве Крыма заявили о старте всероссийской акции «Георгиевская лента».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить