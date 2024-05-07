Сотрудники посольства России в Финляндии возложили цветы на советском кладбище
Сотрудники посольства России в Финляндии с семьями возложили цветы к мемориалам на советском гарнизонном кладбище в финском муниципалитете Киркконумми.
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал российского диппредставительства.
Возложение цветов состоялось в преддверии празднования 79-летия Дня Победы.
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