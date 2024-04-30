CENTCOM: армия США уничтожила беспилотник хуситов, направлявшийся к её кораблям
Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х.
Уточняется, что США уничтожили один запущенный хуситами БПЛА, направлявшийся к USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.
Также в заявлении сказано, что хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три беспилотника по греческому судну Cyclades, шедшему под флагом Мальты в Красном море.
Отмечается, что ни коммерческое судно, ни корабли Соединённых Штатов не получили повреждений, члены экипажа не пострадали.
Ранее движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало два эсминца ВМС Соединённых Штатов.