CENTCOM: армия США уничтожила беспилотник хуситов, направлявшийся к её кораблям

Соединённые Штаты поразили дрон хуситов, направлявшийся к кораблям США USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.

Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х.

Уточняется, что США уничтожили один запущенный хуситами БПЛА, направлявшийся к USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.

Также в заявлении сказано, что хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три беспилотника по греческому судну Cyclades, шедшему под флагом Мальты в Красном море.

Отмечается, что ни коммерческое судно, ни корабли Соединённых Штатов не получили повреждений, члены экипажа не пострадали.

Ранее движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало два эсминца ВМС Соединённых Штатов.