Армия Колумбии: вертолёт Ми-17 потерпел крушение в штате Боливар
Об этом информирует колумбийская армия в социальной сети Х.
«С глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на борту вертолёта, потерпевшего крушение по неустановленной причине, находились шесть офицеров и три солдата.
27 апреля вертолёт МИ-171Е, перевозивший сотрудников по борьбе с чрезвычайными ситуациями, упал на востоке Эквадора, в провинции Пастаса.