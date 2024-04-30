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Армия Колумбии: вертолёт Ми-17 потерпел крушение в штате Боливар

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Вертолёт Ми-17 десантно-штурмовой авиационной дивизии Колумбии потерпел крушение в штате Боливар, все девять человек на борту погибли.

Об этом информирует колумбийская армия в социальной сети Х.

«С глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на борту вертолёта, потерпевшего крушение по неустановленной причине, находились шесть офицеров и три солдата.

27 апреля вертолёт МИ-171Е, перевозивший сотрудников по борьбе с чрезвычайными ситуациями, упал на востоке Эквадора, в провинции Пастаса.

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