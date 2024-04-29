МВФ: экономике США осталось недолго демонстрировать темпы текущей активности

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что американской экономике осталось недолго демонстрировать высокие темпы своей текущей активности.

Соответствующее заявление она сделала во время вступительной речи на бюджетной конференции Евросоюза.

«Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго», — цитирует её РИА Новости.

Как отметила глава МВФ, рост производительности в Соединённых Штатах обеспечивается большими частными инвестициями.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем федерального бюджета США может не хватить ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам.