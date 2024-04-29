МВФ: экономике США осталось недолго демонстрировать темпы текущей активности
- AFP
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Соответствующее заявление она сделала во время вступительной речи на бюджетной конференции Евросоюза.
«Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго», — цитирует её РИА Новости.
Как отметила глава МВФ, рост производительности в Соединённых Штатах обеспечивается большими частными инвестициями.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем федерального бюджета США может не хватить ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам.