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МВФ: экономике США осталось недолго демонстрировать темпы текущей активности

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что американской экономике осталось недолго демонстрировать высокие темпы своей текущей активности.
МВФ: экономике США осталось недолго демонстрировать темпы текущей активности
  • AFP
  • © OLIVIER DOULIERY

Соответствующее заявление она сделала во время вступительной речи на бюджетной конференции Евросоюза.

«Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго», — цитирует её РИА Новости.

Как отметила глава МВФ, рост производительности в Соединённых Штатах обеспечивается большими частными инвестициями.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем федерального бюджета США может не хватить ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам.

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