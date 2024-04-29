Столтенберг: страны НАТО должны в приоритетном порядке вооружать Украину

Страны — участницы Североатлантического альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине.

С таким заявлением выступил прибывший в Киев с необъявленным визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Наряду с этим генсек альянса заявил, что Украина станет членом НАТО, когда для этого наступит подходящее время.