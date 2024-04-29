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Посольство: передача «дочки» Ariston осуществлена в рамках правового поля

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Решение о передаче 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» не выходит за рамки правового поля.
Посольство: передача «дочки» Ariston осуществлена в рамках правового поля
  • Gettyimages.ru

С таким заявлением выступил во время вызова в МИД Италии 29 апреля посол России в республике Алексей Парамонов.

По его словам, которые приводятся в Telegram-канале диппредставительства, законность и обоснованность решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия, были исчерпывающе разъяснены российской стороной.

«Было подчёркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств», — говорится в сообщении.

Ранее Европейский союз призвал Россию отменить решение по активам компаний Ariston и BSH Hausgeräte.

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