Посольство: передача «дочки» Ariston осуществлена в рамках правового поля
- Gettyimages.ru
С таким заявлением выступил во время вызова в МИД Италии 29 апреля посол России в республике Алексей Парамонов.
По его словам, которые приводятся в Telegram-канале диппредставительства, законность и обоснованность решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия, были исчерпывающе разъяснены российской стороной.
«Было подчёркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств», — говорится в сообщении.
Ранее Европейский союз призвал Россию отменить решение по активам компаний Ariston и BSH Hausgeräte.