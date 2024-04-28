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WAFA: армия Израиля провела ночные рейды на Западном берегу реки Иордан

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Военные Израиля ночью устроили рейды на Западном берегу реки Иордан.
WAFA: армия Израиля провела ночные рейды на Западном берегу реки Иордан
  • © AP Photo/Ohad Zwigenberg

Об этом пишет WAFA.

По данным информационного агентства, военнослужащие вошли в населённые пункты Иллар и Хизма, а также в деревню Бейт-Сера. Рейды спровоцировали конфликты с местным населением.

Солдаты использовали против мирных жителей светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ходе рейдов был арестован 22-летний палестинец.

Ранее сообщалось, что израильская армия провела масштабный рейд на севере Западного берега реки Иордан.

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