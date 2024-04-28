WAFA: армия Израиля провела ночные рейды на Западном берегу реки Иордан

Военные Израиля ночью устроили рейды на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет WAFA.

По данным информационного агентства, военнослужащие вошли в населённые пункты Иллар и Хизма, а также в деревню Бейт-Сера. Рейды спровоцировали конфликты с местным населением.

Солдаты использовали против мирных жителей светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ходе рейдов был арестован 22-летний палестинец.

Ранее сообщалось, что израильская армия провела масштабный рейд на севере Западного берега реки Иордан.