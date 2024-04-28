БАПОР: в Газе за полгода погибло больше детей, чем за четыре года во всех конфликтах мира

В секторе Газа за полгода погибло больше детей, чем за четыре года во всех конфликтах мира.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

«Среди погибших — 13 тыс. детей. Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибло больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года», — сказал он.

При этом Лаззарини подчеркнул, что данные не охватывают тех, кто ещё находится под завалами.

Ранее несколько высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю США Энтони Блинкену, что не верят в соблюдение Израилем международного права в секторе Газа при использовании американского оружия.

Также в Минздраве сектора Газа заявили, что число погибших из-за ударов Израиля по анклаву достигло 34 388.