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БАПОР: в Газе за полгода погибло больше детей, чем за четыре года во всех конфликтах мира

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В секторе Газа за полгода погибло больше детей, чем за четыре года во всех конфликтах мира.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. 

«Среди погибших — 13 тыс. детей. Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибло больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года», — сказал он.

При этом Лаззарини подчеркнул, что данные не охватывают тех, кто ещё находится под завалами.

Ранее несколько высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю США Энтони Блинкену, что не верят в соблюдение Израилем международного права в секторе Газа при использовании американского оружия.

Также в Минздраве сектора Газа заявили, что число погибших из-за ударов Израиля по анклаву достигло 34 388.

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