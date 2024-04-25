Эксперты RT Academy выступили на конференции China Content Broadcasting Network

Эксперты международного образовательного проекта RT Academy выступили на конференции China Content Broadcasting Network (CCBN), организованной Китайской академией вещания и Национальной администрацией радио и телевидения. Дискуссии о международной коммуникации прошли в пекинском международном выставочном центре «Шоуган».

Выступающие провели семинары о трендах в медиа, создании новостей и документального кино.

В частности, выступили руководитель образовательных проектов RT Анна Ковтунова, главный редактор Russia Beyond и руководитель RT China Всеволод Пуля, руководитель отдела интернет-проектов RT Documentary Дарья Желновод и корреспондент RT China Татьяна Грудынко.

Как стало известно ранее, Школа RT в арт-кластере «Таврида» продолжает набор в мастерскую медиаконтента. Там ждут корреспондентов, редакторов, продюсеров и режиссёров монтажа.