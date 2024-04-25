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Пентагон: США наращивают оборонно-промышленную базу благодаря помощи Киеву

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Соединённые Штаты наращивают оборонно-промышленную базу за счёт средств для помощи Украине.

С заявлением об этом выступил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

«Не могу не обратить внимание на то, насколько интенсивно мы начали восстанавливать промышленную базу с помощью выделенных дополнительных средств. Теперь по всей стране появляются заводы… за счёт дополнительных средств, которые нам удалось получить для Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что переброска американской военной помощи на Украину начинается незамедлительно.

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