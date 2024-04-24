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Главу парламента Гагаузии лишили дипломатического паспорта после визита в Россию

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Глава Народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что был лишён дипломатического паспорта после визита в Россию.
Главу парламента Гагаузии лишили дипломатического паспорта после визита в Россию
  • РИА Новости

«В аэропорту меня остановили для дополнительной проверки данных. Потом ко мне подошли с актом: мы отбираем у вас паспорт дипломатический», — цитирует его ТАСС.

Константинов рассказал, что 20 апреля он вылетел по этому паспорту в Россию, а 23 апреля пограничник не нашёл документ в системе и забрал его. 

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия против политики действующего правительства Молдавии по разрыву отношений с Россией.

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