Главу парламента Гагаузии лишили дипломатического паспорта после визита в Россию
- РИА Новости
«В аэропорту меня остановили для дополнительной проверки данных. Потом ко мне подошли с актом: мы отбираем у вас паспорт дипломатический», — цитирует его ТАСС.
Константинов рассказал, что 20 апреля он вылетел по этому паспорту в Россию, а 23 апреля пограничник не нашёл документ в системе и забрал его.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия против политики действующего правительства Молдавии по разрыву отношений с Россией.