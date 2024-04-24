Четыре человека пострадали в Лондоне из-за лошадей королевской конной гвардии

Четыре человека пострадали в Лондоне из-за сбежавших лошадей королевской конной гвардии.

Об этом пишет Sky News.

Представитель армии заявил, что «несколько военных рабочих лошадей» вырвались из строя во время «обычных учений» утром в среду, 24 апреля.

Служба скорой помощи Лондона сообщила, что четыре человека были доставлены в больницу в результате трёх отдельных инцидентов с конями.

Отмечается, что одна лошадь врезалась в припаркованный двухэтажный туристический автобус, разбив лобовое стекло.

В настоящее время все сбежавшие кони пойманы.