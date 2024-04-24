RT в Telegram
Подпишись

Четыре человека пострадали в Лондоне из-за лошадей королевской конной гвардии

Короткая ссылка
Четыре человека пострадали в Лондоне из-за сбежавших лошадей королевской конной гвардии.
Четыре человека пострадали в Лондоне из-за лошадей королевской конной гвардии
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Webb

Об этом пишет Sky News.

Представитель армии заявил, что «несколько военных рабочих лошадей» вырвались из строя во время «обычных учений» утром в среду, 24 апреля.

Служба скорой помощи Лондона сообщила, что четыре человека были доставлены в больницу в результате трёх отдельных инцидентов с конями.

Отмечается, что одна лошадь врезалась в припаркованный двухэтажный туристический автобус, разбив лобовое стекло.

В настоящее время все сбежавшие кони пойманы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить