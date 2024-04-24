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ABC News: секретная служба планирует охрану Трампа, если он окажется в тюрьме

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Секретная служба Соединённых Штатов планирует организацию охраны для бывшего президента США Дональда Трампа, если он окажется в тюрьме.
ABC News: секретная служба планирует охрану Трампа, если он окажется в тюрьме
  • AP
  • © Curtis Means/DailyMail.com

Об этом информирует телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, секретная служба продумывает действия, если Трамп будет обвинён и суд решит назначить ему краткосрочное тюремное заключение.

Уточняется, что чиновники планируют действия на случай непредвиденных обстоятельств, при этом не зная точно, будет ли экс-лидер США помещён в камеру предварительного заключения в здании суда.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп в марте потратил на судебные издержки $4,9 млн.

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