ABC News: секретная служба планирует охрану Трампа, если он окажется в тюрьме
- AP
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Об этом информирует телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Как сказано в материале, секретная служба продумывает действия, если Трамп будет обвинён и суд решит назначить ему краткосрочное тюремное заключение.
Уточняется, что чиновники планируют действия на случай непредвиденных обстоятельств, при этом не зная точно, будет ли экс-лидер США помещён в камеру предварительного заключения в здании суда.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп в марте потратил на судебные издержки $4,9 млн.