На Apple подали в суд в Нидерландах из-за замедления работы iPhone

Нидерландская организация по защите прав потребителей Consumer Claim заявила, что совместно с другой такой организацией, Aequitas Advocacy Foundation, подала иск против компании Apple из-за преднамеренного замедления работы iPhone.

«Мы хотим добиться того, чтобы Apple компенсировала клиентам ущерб, который они понесли из-за преднамеренного замедления работы iPhone», — цитирует РИА Новости сообщение организации.

В Consumer Claim отметили, что выпущенные Apple обновления привели к тому, что ряд моделей iPhone стали работать медленнее и перестали функционировать должным образом.

«Apple не проинформировала пользователей о последствиях обновлений», — подчеркнули в организации.

Ранее сообщалось, что государственные компании Китая, а также поддерживаемые китайским правительством организации в восьми провинциях КНР ввели запрет на использование техники Apple и других иностранных устройств для своих сотрудников на работе.