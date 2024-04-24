На Apple подали в суд в Нидерландах из-за замедления работы iPhone
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«Мы хотим добиться того, чтобы Apple компенсировала клиентам ущерб, который они понесли из-за преднамеренного замедления работы iPhone», — цитирует РИА Новости сообщение организации.
В Consumer Claim отметили, что выпущенные Apple обновления привели к тому, что ряд моделей iPhone стали работать медленнее и перестали функционировать должным образом.
«Apple не проинформировала пользователей о последствиях обновлений», — подчеркнули в организации.
Ранее сообщалось, что государственные компании Китая, а также поддерживаемые китайским правительством организации в восьми провинциях КНР ввели запрет на использование техники Apple и других иностранных устройств для своих сотрудников на работе.